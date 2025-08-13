Fútbol Nacional
13 ago 2025 , 12:24

Felipe Caicedo y Octavio Rivero no entrenan con todo el plantel de Barcelona SC

Barcelona SC tiene cinco jugadores que son dudas para enfrentar al Macará por la fecha 25 de la LigaPro.

   
    Felipe Caicedo es duda para el próximo partido de Barcelona SC.( API )
Barcelona SC ya se alista para la fecha 25 de la LigaPro, después de su importante victoria por 2-1 a El Nacional en la jornada pasada, pero tienen varias dudas para el encuentro.

Los toreros tienen a cuatro futbolistas que no están entrenando con el resto del plantel, por lo que su presencia para la próxima jornada no está confirmada.

Ismael Rescalvo no podrá contar con Felipe Caicedo ni Octavio Rivero para la siguiente fecha. El ecuatoriano entrena separado y el uruguayo sigue en sesiones de terapia, según el periodista Sergio Basantes.

Además de la ausencia de los dos atacantes, Byron Castillo y Mario Pineida están en sesiones de terapia por molestias físicas.

Octavio Rivero sigue lesionado desde el partido entre Barcelona SC y Orense.
Octavio Rivero sigue lesionado desde el partido entre Barcelona SC y Orense. ( API )

Sin embargo, Ismael Rescalvo recupera a José David Contreras, pues el venezolano se entrenó con el resto de los porteros, pero sigue en su proceso de recuperación.

Barcelona SC enfrentará al Macará este domingo 17 de agosto, a las 18:00, por la transmisión de Zapping.

En la tabla de posiciones, los toreros se ubican en el segundo lugar con 44 puntos, a seis unidades del líder, Independiente del Valle.

