Liga de Quito visita al Botafogo del hijo de Carlo Ancelotti por los octavos de final de la Copa Libertadores

El Botafogo iniciará como local su paso por los octavos de final de la Copa Libertadores este jueves contra Liga de Quito, en el que pondrá a prueba su modo de juego 'a lo Ancelotti' bajo la gestión de Davide, hijo del actual seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti.

La llegada del hijo del histórico estratega italiano fue anunciada con bombos y platillos por el propietario del club, el estadounidense John Textor, bajo la promesa de adquirir una postura ofensiva que gane partidos, pero que también permita construir un modo de juego inteligente que sea persistente en el largo plazo.

La falta de una formación más agresiva fue el motivo por el cual Textor destituyó a Renato Paiva al mando del club, después de caer contra Palmeiras, lo que resultó en su eliminación en el Mundial de Clubes.

En el Campeonato Brasileño, la estrategia de Davide Ancelotti parece estar funcionando.

Bajo la gestión del hijo del seleccionador de Brasil, el actual campeón de la Copa Libertadores escaló tres posiciones en la tabla, en la que ahora se encuentra en quinta posición.

Desde que asumió acumula dos victorias, dos empates y una derrota en este torneo, y logró mantenerse firme en la Copa de Brasil, en la que ahora disputará los cuartos de final contra el Vasco da Gama.

Botafogo estará sin Igor Jesús, que destacó en la conquista de la Libertadores en su edición anterior, pero llenará ese espacio con un ataque y un mediocampo nutrido de algunas de sus nuevas adquisiciones.

Como Danilo, volante ofensivo que llegó el mes pasado desde el Nottingham Forest; Álvaro Montoro, el argentino de 18 años que defendía la camiseta de Vélez Sarsfield; o Arthur Cabral, que se desempeñaba en el Benfica.

Se espera que estos tres integren el once titular propuesto por Ancelotti para enfrentar a los ecuatorianos que, de la mano de Tiago Nunes, prometen dar batalla.

Este partido también marca el debut de Nunes al mando de Liga de Quito en la Libertadores.

El brasileño, que asumió en lugar de Pablo 'Vitamina' Sánchez, dirigió al Fogão durante 15 partidos a fines de 2023 e inicios de 2024.

Su antecesor fue destituido dos días antes de que el equipo ecuatoriano se enfrente al Central Córdoba argentino en lo que era un partido decisivo para decidir su futuro en la competición intercontinental.

Bajo mando interino, Liga de Quito venció 3-0 y pasó la fase de grupos en primer lugar del Grupo C, que contenía al Flamengo.

En la rueda de prensa antes de embarcar para Río, el mediocampista chileno Fernando Cornejo confesó a periodistas que los entrenamientos se hicieron con "dos o tres volantes" y que "ambas opciones" salieron bien.

Los ecuatorianos buscarán bloquear al rival y aprovechar sus espacios para llevarse una ventaja, aunque sea mínima, para enfrentar más holgados el duelo de vuelta en la altitud.