Exdirigente de Emelec revela detalles de la salida de Miller Bolaños

¿Por qué Miller Bolaños salió de Emelec en 2023? El exdirigente y actual binomio de José Auad, Xavier Chávez, reveló que el jugador abandonó las filas del bombillo por problemas indisciplinarios.

“Para el jugador los lunes no existían, no había en el calendario el día lunes, nunca iba a entrenar, no pasaba la prueba de alcoholemia”, dijo en una entrevista con el Canal del Fútbol.

“Si los jugadores seguían en Emelec, el entrenador se iba. Faltaban cuatro partidos y con qué entrenador interino salvábamos el descenso”, agregó.

