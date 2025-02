Emelec: Xavier Chávez, el directivo que despidió a Miller Bolaños y Bryan Angulo, es candidato a la vicepresidencia

El plazo para que las listas para las elecciones presidenciales de Emelec se puedan inscribir llegó a su final y la última fue la de José Auad con Xavier Chávez como vicepresidente, quien ya tiene pasado en el club.

Chávez formó parte del directorio de José Pileggi desde el 2022, pero salió de su cargo en el 2023, después de un desacuerdo con el presidente.

Después del Clásico del Astillero del 12 de noviembre del 2023, el directivo despidió a Miller Bolaños y Bryan Angulo durante una entrevista en vivo por El Canal del Fútbol.

Lea más: ¿Por qué los árbitros le cobran más a la LigaPro que a la Copa Ecuador? Esto explicó Luis Muentes

“Se tomó una decisión la semana anterior, y esa es respetar los códigos de disciplina. Esto no van más. No es que el club no quiera, ellos dieron pie para que esto suceda”, dijo Chávez.