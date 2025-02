"Es demasiado injusto que a pesar de ser los menos pagados del fútbol, sean los que siempre estén como los malos de la película, cuando hemos pedido que nos paguen los que nos adeudan", enfatizó.

Sin embargo, el presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, publicó la noche de ayer haber pagado a los jueces de la primera y segunda fecha: "¡Pagados los árbitros del viernes y sábado! seguimos avanzando".

Ante eso, Muentes agrega: "conversé con el árbitro del partido Manta FC vs. Barcelona SC, Andrés Loaiza, hasta la media noche me dijo que no le han pagado nada. Como los árbitros reciben su dinero en las cuentas personales (bancarias), tengo entendido que las transferencias demoran. Ayer (miércoles), hasta las 17:00, que me reuní con los árbitros les dije: ‘me escriben cuando les hayan cancelado sus haberes, hoy he recibido cinco mensajes que si les han hecho el pago".

Con ello, Muentes reconoce que hay una posibilidad: "hay un 50 % de pitar la primera fecha".

Para cerrar, Muentes apunta: "La posibilidad es completa (de que los jueces se presenten en el inicio del torneo), yo les dije a los árbitros que si me dicen que “vamos a pitar”, lo haremos, pero tengo que estar a muerte con ellos, esto no es una posición mía".