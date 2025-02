Jorge Célico, DT de Emelec: "Arrinconamos a Delfín pero no lo noqueamos"

Delfín venció 2-0 a Emelec en el estadio Jocay de Manta este sábado 22 de febrero en un encuentro válido por la fecha 2 de la LigaPro Ecuabet conectada por Xtrim.

El DT del cuadro eléctrico, Jorge Célico, aseguró después del encuentro que fueron superiores a los cetáceos en varios tramos del juego, pero que no supieron concretar las diferentes ocasiones.

"Lo que puedo decir es que el equipo en el primer tiempo creó todas las situaciones, Delfín no nos llegó al arco y no convertimos, son esas cosas del fútbol. Estuvimos muy cerca y no lo pudimos hacer, esa es la realidad", confesó Célico.

"El equipo fue metiendo a Delfín, cuando tenía que noquearlo, no lo hicimos y cuando menos lo esperábamos, ellos hicieron el gol y ahí cambió todo", reconoció el estratega.

"Yo tengo que ver la parte positiva para corregir esto y no solo quedarme con la parte negativa, no hay otra manera, las personas pueden decir cualquier cosa, pero no hay otra forma de corregir que trabajar. Hay que darle la vuelta hasta conseguir ese resultado que nos permita salir adelante", finalizó el DT azul.

Los dirigidos por Nicolás Chietino consiguieron sus primeros tres puntos en el torneo luego de caer por 2-0 ante el Mushuc Runa.

Joaquín León y Gianni Cagua fueron los encargados de decretar la victoria cetácea ante un mermado Emelec.