¿El estadio George Capwell será sancionado para el Clásico del Astillero? Esto dijo Miguel Loor

El encuentro entre Emelec vs. Independiente del Valle por la fecha 26 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim, la hinchada del bombillo lanzó un objeto con impacto a Junior Sornoza y en redes sociales piden sanción, por lo que el presidente de la LigaPro se pronunció.

Sornoza fue golpeado en el rostro por el lanzamiento del objeto desde la grada, por esa razón, los aficionados han pedido sanción al estadio George Capwell para el Clásico del Astillero

A las pocas horas de los pedidos de los hinchas en redes sociales, Loor aclaró que “quien sanciona es la Comisión Disciplinaria, integrada por abogados de muchísimo prestigio, a quienes hubo que convencerlos de que se involucren y nos ayuden en el fútbol, sabiendo que acá hay gente que no entiende, que insulta, que creen que todo es por ser de uno u otro equipo, etc, etc.”, publicó en su cuenta de X.

