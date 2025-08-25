Fútbol Nacional
25 ago 2025 , 13:11

¿El estadio George Capwell será sancionado para el Clásico del Astillero? Esto dijo Miguel Loor

El presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, se pronunció por una posible sanción para el estadio George Capwell para el Clásico del Astillero por un incidente en el Emelec vs. Independiente del Valle.

   
    Miguel Ángel Loor se pronunció por una posible sanción al estadio George Capwell.( API )
El encuentro entre Emelec vs. Independiente del Valle por la fecha 26 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim, la hinchada del bombillo lanzó un objeto con impacto a Junior Sornoza y en redes sociales piden sanción, por lo que el presidente de la LigaPro se pronunció.

Sornoza fue golpeado en el rostro por el lanzamiento del objeto desde la grada, por esa razón, los aficionados han pedido sanción al estadio George Capwell para el Clásico del Astillero

A las pocas horas de los pedidos de los hinchas en redes sociales, Loor aclaró que “quien sanciona es la Comisión Disciplinaria, integrada por abogados de muchísimo prestigio, a quienes hubo que convencerlos de que se involucren y nos ayuden en el fútbol, sabiendo que acá hay gente que no entiende, que insulta, que creen que todo es por ser de uno u otro equipo, etc, etc.”, publicó en su cuenta de X.

Quote

“Esta Comisión Disciplinaria, a diferencia del pasado, no la maneja y/o controla nadie. Ellos actúan en derecho y sin presiones”

En esa misma línea, el presidente de la LigaPro comparó el caso de Emelec con las sanciones que han impuesto a Barcelona SC por sus incidentes.

Un hincha se metió a la cancha a pegarle a un jugador! Y después, en otro partidos, fueron reincidentes, armando una puñetiza en las gradas, pegándole a policías, lanzando de bengalas y luego varios lanzamientos continuados de otros objetos a la cancha. Todo esto luego de dos llamados de atención”, advirtió Loor.

Finalmente, el directivo aclaró que “hoy soy presidente de LigaPro, no soy ni azul, amarillo, blanco, rosado, verde, celeste o lo que fuera, pero a más de esto, NO soy quien sanciona. Y, por independencia, así debe ser!”, cerró.

En el próximo partido de la Liga Ecuabet, en el estadio George Capwell, Emelec recibirá a Barcelona SC el próximo 14 de septiembre por el Clásico del Astillero.

