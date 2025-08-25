¿El estadio George Capwell será sancionado para el Clásico del Astillero? Esto dijo Miguel Loor

En esa misma línea, el presidente de la LigaPro comparó el caso de Emelec con las <b>sanciones que han impuesto a Barcelona SC</b> por sus incidentes. “<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/barcelona-sc-jugara-sin-publico-en-el-estadio-monumental-por-sancion-de-la-ligapro-AB9614534 target=_blank>Un hincha se metió a la cancha a pegarle a un jugador</a>!</b> Y<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/barcelonasc-sancion-sin-publico-multas-universidad-catolica-ligapro-BE9969663 target=_blank></a><b></b>