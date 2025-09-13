Universidad Católica y Delfín SC firman un empate 1-1 en la Liga Ecuabet

La jornada de este sábado 13 de septiembre por la fecha 28 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim contó con el empate 1-1 entre la Universidad Católica vs. Delfín SC.

Universidad Católica empezó con problemas para romper el bloque defensivo y recurre a los trazos largos.

Lea más: Deportivo Quito goleó 5-0 al Exapromo Costa en la ida de los playoffs del Ascenso Nacional

La Chatolei se adelantó con un golazo de Mauricio Alonso al colgar un potente disparo en el ángulo.

Antes del final del primer tiempo, el arquero del Delfín cometió una falta de Gregori Anangonó y el árbitro pitó falta penal; sin embargo, tras verlo en el VAR dio paso atrás.

Lea más: Clásico del Astillero: Fecha, hora y dónde ver Emelec vs. Barcelona SC por la Liga Ecuabet

Al minuto 70, Jean Carlos Estacio sorprendió con un potente disparo de tiro libre para vencer a Rafael Romo.

La Chatolei extiende a ocho partidos sin perder en el campeonato nacional, por lo que está en el cuarto lugar con 43 puntos.

Por su lado, los cetáceos acumulan 10 juegos sin conocer la victoria y están en el puesto 12 con 30 unidades.