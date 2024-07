Emelec tiene cuatro prohibiciones de fichar jugadores para la segunda etapa de la Liga Pro

El Club Sport Emelec sigue buscando una solución para poder concretar fichajes para la segunda etapa de la Liga Pro, pero tienen cuatro suspensiones impuestas por la FIFA para no realizar traspasos.

Pues la situación de El Bombillo no fue únicamente por inscribir a juveniles cuando no podían registrar futbolistas; sin embargo, esa no es la única sanción que tienen vigente.

Ya que de acuerdo a información del periodista Eduardo Erazo, tres de las cuatro sanciones que tiene Emelec, son por deudas con jugadores que deben llegar a un acuerdo o cancelar en su totalidad.

El cuadro guayaquileño le debe valores pendientes a Leandro Vega, Alexis Zapata y Diego García, pero para volver a fichar tienen que cancelar alrededor de USD 420 000.