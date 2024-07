Leonel Álvarez habló sobre la sanción contra Emelec de no fichar jugadores

Álvarez reveló que “ se sigue apelando, buscamos esa posibilidad . Mientras no lleguen jugadores o no hay la posibilidad de que lleguen, es complejo, pero seguimos trabajando”, dio un mensaje de aliento.

“ Al no poder contratar se dificulta mucho . Vamos a buscar que el equipo aproveche las pocas o muchas herramientas que tenemos”, apuntó el estratega colombiano.

El Bombillo no ha tenido altas ni bajas , ahora que la ventana de transferencias está abierta, pero no podrá contar con Facundo Castelli por su dura lesión , por lo que el nuevo entrenador, Leonel Álvarez, deberá encontrar la solución con los juveniles.

Emelec aún no se ha podido librar de la sanción impuesta por la FIFA para no inscribir fichajes por los siguientes tres mercados de fichajes , por lo que llegarán con el mismo plantel a la segunda etapa de la Liga Pro.

Sin embargo, el colombiano reconoce que el plantel necesita reforzar ciertos puestos que son necesarios, pero en caso de no poder contratar van a tener que confiar en los juveniles.

Finalmente, Álvarez apuntó que cuenta con Bryan Carabalí para su alineación, tanto como extremo o lateral, pero depende de que llegue a un acuerdo con la dirigencia para firmar su renovación.

Emelec viajó a Estados Unidos para disputar dos partidos amistosos, pero analizaron hasta el final la posibilidad de no ir, ya que algunos de los jugadores jóvenes no consiguieron la visa, por lo que no podrá ver en detalle a todo el plantel.