El Nacional deberá pagar una nueva deuda para evitar una sanción de la FEF

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/el-nacional target=_blank>El Nacional</a></b> enfrenta una nueva crisis económica debido a que la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/fef target=_blank>Federación Ecuatoriana de Fútbol </a>(FEF)</b> notificó al club este miércoles que debe liquidar una deuda de aproximadamente <b>USD 58 000</b> antes<b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/charles-velez-jugador-de-el-nacional-cuando-llegamos-al-camerino-nos-olvidamos-de-todo-ML10399342 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/el-nacional-vuelve-a-ser-sancionado-por-deudas-con-exjugadores-y-profundiza-su-crisis-BE10367240 target=_blank></a><b></b>