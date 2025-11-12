Fútbol Nacional
El Nacional deberá pagar una nueva deuda para evitar una sanción de la FEF

El Nacional fue notificado este miércoles por la Federación Ecuatoriana de Fútbol que deberá pagar una cantidad para evitar la resta de puntos en el campeonato nacional.

   
    El Nacional debe pagar una deuda para evitar una resta de puntos. ( API )
El Nacional enfrenta una nueva crisis económica debido a que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) notificó al club este miércoles que debe liquidar una deuda de aproximadamente USD 58 000 antes del viernes 14 de noviembre para evitar ser sancionado por tercera ocasión en el año.

La directiva criolla está activamente buscando los recursos necesarios para solventar esta nueva obligación impuesta por la FEF, según reportes de la cuenta rojodigitalec.

Paralelamente, la situación económica impactó directamente en la actividad deportiva del club.

Lea más: Charles Vélez, jugador de El Nacional: “Cuando llegamos al camerino nos olvidamos de todo, cada uno hace su trabajo”

Los jugadores no entrenaron este miércoles en protesta por la falta de respuesta a sus salarios pendientes, según informó la periodista Paula Bonilla.

El club ha sido sancionado previamente por la FEF debido a deudas impagas con varios exjugadores. De no cumplir con el plazo del viernes, El Nacional acumularía su tercera sanción por problemas financieros en la actual temporada.

