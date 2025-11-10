Charles Vélez, jugador de El Nacional: “Cuando llegamos al camerino nos olvidamos de todo, cada uno hace su trabajo”

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/envivo-el-nacional-vs-emelec-resultado-fecha5-segundo-hexagonal-ligapro-GL10395773 target=_blank>El Nacional</a> logró la victoria este domingo ante <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/emelec target=_blank>Emelec</a></b> por la quinta fecha del segundo hexagonal de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional target=_blank>LigaPro</a>. El once de los puros criollos supo reponerse con anotaciones de<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/djorkaeff-reasco-barcelona-el-nacional-BK10387464 target=_blank> Djorkaeff Reasco</a></b> y <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/antonio-valencia-pide-apoyo-para-el-nacional-HK10383884 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b>