10 nov 2025 , 12:00

Charles Vélez, jugador de El Nacional: “Cuando llegamos al camerino nos olvidamos de todo, cada uno hace su trabajo”

Tras imponerse ante Emelec este domingo, Charles Vélez, mediocampista de El Nacional y autor del gol de la victoria, ofreció declaraciones después del partido.

   
    Charles Vélez con la indumentaria de El Nacional.( REDES )
El Nacional logró la victoria este domingo ante Emelec por la quinta fecha del segundo hexagonal de la LigaPro. El once de los puros criollos supo reponerse con anotaciones de Djorkaeff Reasco y Charles Vélez para dar vuelta al marcador a los azules que se adelantaron gracias a Jaime Ayoví.

Charles Vélez brindó unas declaraciones después del encuentro donde declaró que el partido fue complicado por los momentos que esta pasando el club: "Cuando llegamos al camerino nos olvidamos de todo, cuando estamos en cancha cada uno hace su trabajo".

"El gol lo venía buscando, a la final se me dió en un partido complicado como este. Sabemos lo que nos jugamos y soñamos con estar en un torneo internacional".

Vélez agradeció finalmente a la hinchada y a su familia por el apoyo en el encuentro: "Nos sentimos bien de local", concluyó.

Con esta victoria, El Nacional se ubica quinto del segundo hexagonal con 42 puntos, a cuatro puntos del Aucas quien es el cuarto posicionado.

