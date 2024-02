“Si te digo quién me llamó, te podría mostrar mensajes de la otra vereda (Barcelona SC). Tenía a (Luca) Sosa, Fidel (Martínez) . También a un tipo que yo admiro y es harta pelota, un crack; Damián Kitu Díaz ”, reveló el futbolista de 26 años.

Los toreros se interesaron para firmar con el ecuatoriano , e incluso estuvieron negociando con el jugador, pero no llegaron a un acuerdo para realizar el traspaso . Sin embargo, Joao Rojas reveló que algunos jugadores le escribieron.

Rojas comentó el mensaje que le escribió Díaz. “Me dijo que “me vas a hacer retirar y no jugamos juntos. Ya me queda este año y te quedas con la 10”, haciéndole esa promesa del argentino.