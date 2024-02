Emmanuel Petit a Pochettino: "Tácticamente el Chelsea es un desastre, sin espíritu de lucha"

La crisis deportiva que vive el Chelsea ha elevado la crítica de leyendas del club de Londres, que entre otras cosas señalan a Mauricio Pochettino como el principal culpable.

El campeón mundial con Francia y exjugador del Chelsea, Emmaunel Petit, dio su opinión y señaló al argentino como el principal protagonista del problema.

"Me decepcionó mucho la actuación del Chelsea contra el Wolves. Parecían muy desorganizados, tácticamente era un desastre, sin espíritu de lucha, comunicación o carácter. Sentí lástima por los aficionados del Chelsea", empezó hablando el ahora comentarista deportivo.

Profundizando, Petit señala un error práctico en el juego del Chelsea: "estaba pensando, ¿por qué pondrías a Nkunku como único delantero? ¿Sabes siquiera qué es lo que mejor hace Nkunku? En Alemania y Francia es bien sabido que no puede jugar solo en ataque y nunca lo ha hecho. Es muy bueno de 10 o de segunda punta, pero no puede ejercer ese papel en absoluto".

Individualizando a Pochettino, Petit dijo: "se niega a moldear su táctica en torno a sus jugadores y la composición del equipo no tiene sentido. No tiene ni idea de lo que quiere hacer y su lenguaje corporal no es nada bueno. Parece que ya está a punto de salir".

Para finalizar, Petit reconoce que el nombre de José Mourinho podría ser un excelente reemplazo en referencia a fortalecer el tema anímico: "he visto la especulación de que podría venir con John Terry como asistente. Si lo piensas, podría ser algo interesante. Le daría carácter y personalidad al equipo», indicó, añadiendo que «en este momento es un equipo roto y el podría ser el hombre que venga y arregle el problema. De hecho, necesitan un entrenador que tenga una visión adecuada de lo que se debe hacer con los jugadores que tienen".