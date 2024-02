Joao Rojas analiza demandar a Emelec por unos valores pendientes

Joao Rojas abandonó Emelec en el 2022, después de ser vendido al Monterrey por un valor cercano a los USD 3 millones de dólares, un porcentaje de ese dinero debía llegar para el jugador, pero hasta el momento nunca lo ha recibido.

Rojas expresó que se siente disgustado en la actualidad con el presidente de Emelec, José Pileggi, ya que no atiende sus llamadas, ni sus cartas, pues busca contactarse para cobrar el dinero pendiente.

El futbolista ecuatoriano comentó que “Cuando a mí me venden, la única posibilidad que yo me vaya era que el porcentaje mayoritario del dinero que se iba a cobrar, yo lo iba a hacer en dos años”, en conversación con el periodista Arturo Magallanes.

Sin embargo, ese dinero tuvo que llegar hace cinco días a su representante y a él, pero nunca les llegó, y aclara que el presidente del club tomó ese dinero.

“Ese dinero fue cobrado por el presidente Pileggi, no ha respondido las cartas ni las llamadas. Emelec a mí me debe valores importantes de sueldos”, señaló Rojas, sumando al dinero que debe ser pagado por el club guayaquileño.

Finalmente, comentó que por el momento las únicas medidas que ha tomado ha sido enviar cartas. “He enviado cartas para no demandar al club, no han sido respondidas durante dos años. Voy a tomar otro proceso”, dijo el futbolista, dejando abierta la posibilidad para demandar.

En la actualidad, Joao Rojas se encuentra sin equipo, después de rescindir su contrato con Monterrey, tras dos temporadas.