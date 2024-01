El futbolista ecuatoriano, Joao Rojas, se despidió del Monterrey mexicano, tras rescindir su contrato con el club. En los próximos días se definirá el futuro del jugador, quien es pretendido por algunos equipos.

"No podía dejar pasar por alto, agradecer a este club maravilloso y no solo por su grandeza sino por quienes lo componen! Afición, Directivos, jugadores, doctores, scouting, cocina, la gente de limpieza, etc", inició el mensaje del jugador.

"¡Fracaso! Me repetí mucho esta palabra hasta poder asimilarla y reconocerlo. Aunque podría poner de excusa la lesión, la falta de minutos. etc. Es lo que es", agregó Rojas en su cuenta de Instagram.

Rojas no tuvo el rendimiento deseado en el Monterrey, por esta razón ambas partes llegaron a un acuerdo para finalizar su contrato, por ahora el exEmelec es agente libre.

Rojas con los rayados disputó 22 partidos, donde apenas anotó dos goles. En uno de sus últimos encuentros fue abucheado por la hinchada.