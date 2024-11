¿Se retira? Cristhian Noboa llegó esta temporada a Emelec, para ser una de sus principales figuras, pero una lesión de rodilla no le ha permitido cumplir ese deseo.

Noboa solamente disputó un partido amistoso con el bombillo, ahí sufrió una molestia que se convirtió en un dolor de cabeza para el volante, quien tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Además, tuvo una infección posoperatoria, que alargó su proceso de recuperación, incluso, viajó a España para hacerse revisar y ver si todavía puede regresar a jugar al fútbol.

“Lo de la rodilla es complicado y ya no depende de mí. Depende del virus que tengo, que gracias a Dios ya murió. Estuve con antibióticos 6 semanas, estuve hospitalizado. Muchas pruebas e inyecciones", dijo en una entrevista en el podcast Concentrao de RCD Sports.

"Hoy ya puedo caminar. No perfecto como quisiera. Trotar no puedo. Eso es producto de la infección, el menisco. Son tantas cosas”, agregó.

“Todos me preguntan cuándo regreso, pero no tengo idea. Siempre converso con mi familia. Me quiero retirar jugando. Con Emelec tengo buena relación, no estoy acá por plata. El tema es que me quiero retirar jugando. Espero el próximo año estar y jugar uno o dos partidos y ahí veremos si me puedo retirar”, añadió

Sobre si le gustaría ser presidente de Emelec: “A lo que me retire, pensaré qué quiero hacer. Hoy mi prioridad es recuperarme de la rodilla y vivir una vida normal. De pronto me gustaría, porque hay un amor por Emelec.

"Yo no quiero entrar solo, porque debo prepararme, debo estudiar y estar con un grupo de personas comprometidas para llevar al club donde uno quiere. Pero en este momento hay otras prioridades”, finalizó.