El jugador de Emelec, Cristhian Noboa, viajó a Barcelona, España, para que los galenos le puedan revisar su lesión de rodilla, que lo ha mantenido alejado de las canchas durante esta temporada.

"No estoy mejorando con mi lesión y eso me tiene preocupado, por eso me voy a Barcelona para hacerme revisar”, dijo el mediocampista del cuadro eléctrico en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo.

"La situación de Emelec es muy triste, pero son situaciones que no dependen de uno, sino de las personas que asumieron esto y los hinchas le pueden dar palo al presidente, pero es el único que ha dado la cara. Esperemos que esta situación mejore", añadió.

