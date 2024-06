Después de que Cristhian Noboa confesó que casi golpea al médico que lo operó de la rodilla, el volante de Emelec aclaró en una rueda de prensa que no tiene un tiempo estimado de recuperación y por eso le ha pedido a Emelec que no le pague su sueldo mientras no pueda debutar con el Bombillo.

Noboa le pidió al presidente de Emelec, José Pileggi, suspender el contrato mientras no pueda jugar y hallar la forma jurídica de dejar establecido aquello. "Mi tiempo de recuperación, hoy por hoy, no tengo ni idea de cuánto será".

Después de su operación de la rodilla, Noboa sufrió una infección que, según las palabras de Pileggi, le ocurre solo a uno de cada cien mil pacientes, y a Noboa le jugó la mala suerte.

"Tengo un chequeo el viernes para ver cómo está mi sangre, mi rodilla, después de dos semanas sin antibióticos, luego tengo que esperar mes y medio más para ver cómo está rodilla y después ver cómo está el (ligamento) cruzado, que según me dicen tengo que operarme, pero no puede ser ahora, sino después de cinco meses", reveló Noboa, que se mostró agradecido con la dirigencia de Emelec por el apoyo que le ha dado.

El jugador quiere primero poder caminar bien, antes de poder trotar. Noboa contó que recién cuenta todo esto porque ya se acabó la primera etapa y no quería desestabilizar a sus compañeros con sus comentarios. Aclaró que no vino de Rusia lesionado.

Noboa indicó que la operación era sencilla, pero tuvo una infección, de la que no se contagió en el quirófano, pero que amenaza los cartílagos de su rodilla, por lo que ha pasado momentos difíciles. "He vivido una pesadilla", continuó el jugador, que estuvo hospitalizado dos semanas con un cuágulo provocado por los antibióticos.