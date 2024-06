Para esta temporada, Christian Noboa regresó a su amado Emelec, después de estar varios años en el fútbol de Rusia, sin embargo, hasta el momento no ha podido debutar en Liga Pro, por una lesión de rodilla, a la que fue intervenido quirúrgicamente.

Se suponía que con la cirugía Noboa iba a estar listo para jugar esta temporada con el bombillo, pero sus esperanzas por saltar al campo de juego vestido de azul se desvanecerían por una mala práctica médica.

"Mi madre lloraba porque no sabía que es lo que tenía. Ella habló: 'A mí no me interesa quién es el culpable, pero recupérelo'. Y viene el doctor (Angelo) Auad, se hace el gracioso, después de toda la mierda que causó, a decirle 'tranquila señora que no va a perder la pierna'", dijo Noboa en una entrevista con Francisco Molestina con GOU Channel.

"Después de lo del coágulo, lo del muslo, la rodilla, después de toda esa mierda que escuché. Yo estaba con la pierna levantada y casi me levanto para golpearlo", añadió.

Noboa jugó su último partido con Emelec el 4 de febrero de 2024 ante el Delfín por un amistoso previo al inicio de la Liga Pro.