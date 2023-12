Claudio Bieler y su mensaje a Barcelona SC: “Prueben con ganar la Sudamericana algún día y verán lo que se siente”

Liga de Quito tuvo un excelente 2023, después de coronarse campeón de la Copa Sudamericana y de Liga Pro, por ello Claudio Bieler, leyenda alba, celebró el gran año.

El argentino quiso mandarle un mensaje de apoyo al plantel por haberse coronado campeón del fútbol ecuatoriano, después de vencer 3-0 en penales a Independiente del Valle.

"Cada año, estas instituciones están programando de la mejor manera. Se enfrentaron 2 grandes equipos. Los penales son suerte y le tocó a LDU. Merecido por cómo venían trabajando", comentó el Taca.

No obstante, Bieler no se quedó en los equipos quiteños y quiso hablar de Barcelona SC, quienes han desprestigiado el título de la Copa Sudamericana.

“Prueben con ganarla (la Copa Sudamericana) algún día y verán lo que se siente. Pregunta a Boca o River si no le dan un mérito grande a la Sudamericana. Si no la quieren jugar o ganar, que le den la oportunidad a otro equipo. No solo da una estrella, da cosas importantes como mostrarte, ganar prestigio. Si no les interesa, no se entiende nada", declaró el argentino en Área Deportiva.

Bieler había sido relevante para el primer título de Liga de Quito en la Copa Sudamericana de 2009, junto a la Copa Libertadores (2008) y la Recopa Sudamericana (2009). Además, ganó por segunda vez la Sudamericana con Independiente del Valle (2019).