Liga de Quito es el mejor equipo ecuatoriano en el ranking Conmebol

La posición de los Albos como los mejores de Ecuador no es sorpresiva, pues se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2023, y se hizo con la Liga Pro, después de vencer en penales a Independiente del Valle.

A pesar de su ubicación, no cuentan con posibilidades para la clasificación al Mundial de Clubes 2025, pues en el ranking que publicó la FIFA no están entre los mejores, porque no recogen las participaciones en la Copa Sudamericana.

Los otros equipos que están dentro del top 100 son: El Nacional (68), Delfín (78), Aucas (88) y Universidad Católica (99).

Las posiciones en el ranking son importantes para la ubicación en el bombo de los sorteos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.