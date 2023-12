La Conmebol realizará 19 competiciones para el 2024

La Conmebol hizo oficial las 19 competiciones que planean organizar para la temporada 2024, pero entre ellos no se encuentra la Copa Interamericana para disputarse.

Después de que Liga de Quito se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2023, existió la información de la organización de la Copa Interamericana con los ganadores de la Concachampions, Leagues Cup y la Libertadores.

La competición iba a ser entre Liga de Quito, Club León de México, Inter Miami y Fluminense, pero nunca hubo una confirmación de la Conmebol.

No obstante, la Conmebol no comunico ninguna información por la competición, lo que significaría que la Copa Interamericana no se volverá a jugar.

En el listado, tampoco aparece una competición que se había anunciado que se iba a realizar entre Conmebol y Concacaf.