Emelec es suspendido por la FIFA ante deuda por USD 27 mil con Bangoura

Emelec no puede inscribir jugadores tras no cumplir con el pago respectivo a una deuda que mantienen con su ex jugador, Lass Bangoura, quien llevó el tema ante la FIFA.

Según informa la propia entidad deportiva, los azules debían cancelar USD 27 mil al jugador africano, teniendo un plazo de 45 días que se cumplió la noche de ayer, y al no pagar, hay sanción.

El periodista Joaquín Saavedra, dio a conocer que la FIFA ya notificó a la FEF y esté ejecutó para que los millonarios no puedan inscribir jugadores hasta que solucionen su problema económico con Bangoura.

Ante eso, la llegada del colombiano Andrés Ricaurte queda en el aire, ya que había sido anunciado la tarde de ayer proveniente del DIM .

Bangoura llegó en la directiva de Nassib Neme, bajo pedido del entrenador de aquel entonces Ismael Rescalvo en las temporadas 2020-2021, donde el atacante no se pudo imponer y fue considerado un fracaso.