14 sep 2025 , 19:17

Clásico del Astillero: Hinchas lanzaron botellas de vidrio al arquero de Barcelona SC

La barra de Emelec lanzó objetos a los jugadores de Barcelona SC y Ignacio De Arruabarrena mostró las botellas de vidrio que le pudieron impactar.

   
    El partido está paralizado por el lanzamiento de objetos.( API )
Ramiro Ulloa
Este domingo 14 de septiembre se disputa el Clásico del Astillero de Emelec vs. Barcelona SC, pero existieron problemas en el graderío durante el partido.

En la segunda parte, el partido se vio paralizado en varias ocasiones porque los hinchas lanzaron objetos a Ignacio de Arruabarrena.

El portero uruguayo mostró en dos ocasiones botellas de vidrio que estuvieron cerca de golpear al portero.

Posteriormente, el partido fue paralizado por varios minutos, mientras la Policía Nacional intentaba bajar el mal humor de los hinchas del bombillo.

No obstante, a pesar del lanzamiento de botellas de vidrio, el árbitro quiso seguir jugando el partido, pero volvió a suspenderse

Hincha se desmayó en las gradas del Capwell

Al final del primer tiempo, el encuentro se tuvo que paralizar por unos minutos por unos inconvenientes que existieron y necesitó la intervención del equipo médico.

Según reportes iniciales, una persona sufrió una afectación y se desmayó, lo que obligó al personal de salud a ingresar.

También, la Policía Nacional se acercó al lugar para evitar que el incidente pase a mayores.

El afectado fue retirado en camilla para que tenga atención personalizada, pero aún no se han dado detalles oficiales.

