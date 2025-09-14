Fútbol Internacional
14 sep 2025 , 15:38

(VIDEO) El increíble error de Moisés Ramírez en el fútbol de Grecia

Moisés Ramírez protagonizó su primer blooper con el AE Kifisia en su segundo partido oficial en la Superliga de Grecia.

   
    Moisés Ramírez cometió un error con el AE Kifisia en la Liga de Grecia.( Redes sociales )
Moisés Ramirez disputó su tercer partido oficial con el AE Kifisia FC en la Superliga de Grecia, pero el golero ecuatoriano tuvo su primer grosero error con su nuevo equipo.

La araña protagonizó un fallo que se volvió viral en redes sociales, pues ocurrió después de estar convocado con la selección de Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas.

Al minuto 52, con el partido empatado 1-1, Ramirez atrapó un centro, pero el balón se le escapó de las manos y le cayó a los pies al delantero para poner el 2-1.

Sin embargo, los compañeros le respondieron y sacaron la cara para remontar con 3-2 y quedarse con la victoria.

Posteriormente, al minuto 90+6, Ramírez fue amonestado por quemar tiempo para asegurar el triunfo de su club.

Finalmente, el Kifisia se ubica en el quinto lugar con cuatro puntos, a cinco unidades del líder del torneo.

Hasta ahora, Ramírez lleva tres partidos jugados y le han encajado seis goles.

