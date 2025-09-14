Equipos robados para transmitir partido de la LigaPro fueron recuperados

El presidente de la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador (LigaPro), Miguel Ángel Loor, informó este domingo 14 de septiembre que fueron recuperados los equipos tecnológicos robados de una unidad móvil encargada de transmitir el partido entre Técnico Universitario y Deportivo Cuenca.

"Se ha logrado recuperar todos los equipos. Estamos muy agradecidos con la Policía Nacional y el Ministerio del Interior (...). Tenemos que admitir que debemos tener más comunicación con estos traslados", señaló el dirigente en un video difundido en redes sociales.

Lea también: ¿Quién era Jorge Luis Vargas, el exjugador de Liga de Portoviejo asesinado en Manta?

Los implementos, esenciales para la transmisión televisiva del encuentro, habían sido robados durante un asalto en El Triunfo, Guayas, en horas de la mañana.

Finalmente, el partido sí se transmitió gracias a los equipos de otra unidad móvil que estaba cerca. Deportivo Cuenca venció 2-0 a Técnico Universitario.