Fútbol Nacional
14 sep 2025 , 12:47

Deportivo Cuenca venció al Técnico Universitario y sueña con el primer hexagonal

El Deportivo Cuenca venció por 2-0 al Técnico Universitario para meterse en la cuarta posición de la tabla de posiciones y sueña con el primer hexagonal.

   
    Luis Estupiñán anotó el primer gol del encuentro en la victoria 2-0 del Deportivo Cuenca al Técnico Universitario.( API )
La jornada de este domingo 14 de septiembre siguió con el triunfo entre 2-0 del Deportivo Cuenca al Técnico Universitario, en el estadio Bellavista, por la fecha 28 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim.

La transmisión del partido estuvo en duda, después de que una unidad móvil fue robada en El Triunfo, pero realizaron la gestión para poder conseguirla.

El Técnico Universitario necesita ganar para soñar con poder salir del cuadrangular del descenso, en caso de perder se complican para los dos fechas finales.

El inicio del partido fue atrasado y empezará a las 15:00, después de tener problemas para la transmisión.

Al minuto 30 del encuentro ocurrió un evento inusual, pues Augusto Aragón le cobró un tiro libre indirecto por la retención de ocho segundos del arquero del Cuenca.

Los morlacos crearon ocasiones de peligro, pero Yustiz metió una importante atajada con la pierna para evitar el primer gol del juego.

Al minuto 47, Luis Estupiñán sacó un zapatazo de derecha para poner el 1-0 en el partido y cumplió con la inexorable ley del ex.

Desde el gol, todo se fue para abajo por el Técnico Universitario, pues el cuadro ambateño se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Mateo Pérez.

Al minuto 80, el Rodillo rojo se quedó con 9 jugadores por una dura entrada de Marlín Cuero a Luis Arroyo, quien tuvo que ser retirado del terreno de juego por la lesión.

En los minutos finales, Jorge Ordóñez sacó un potente remate con la derecha que se colgó en el lado derecho de la portería..

