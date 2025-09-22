Fútbol Nacional
22 sep 2025 , 09:47

Christian Cueva salió de Ecuador y un equipo peruano promete su fichaje

Christian Cueva salió de Ecuador para viajar a Perú, después de lesionarse en el Clásico del Astillero, y el entrenador de Emelec, Guillermo Duró, explicó los motivos.

   
    Chrisitian Cueva fue el fichaje estrella de Emelec en el mercado de fichajes de Jorge Guzmán.( API )
Christian Cueva salió de Ecuador antes de la penúltima fecha de la LigaPro y viajó a Perú, después de sufrir una lesión en el Clásico del Astillero y no poder jugar los últimos partidos de la fase inicial con Emelec.

El volante sufrió de una "lesión miofacial el músculo recto anterior del cuádriceps en su pierna derecha" y no podrá jugar en lo restante de la fase inicial por la sanción de dos partidos.

Sin embargo, el peruano quiere llegar en sus mejores condiciones al segundo hexagonal, por lo que Guillermo Duró señaló que “el jugador se encuentra en su país, decidió atender sus molestias con sus médicos de confianza”, explicó.

El entrenador argentino reconoció que ese es el único motivo para el viaje de Cueva y volverá a Ecuador para disputar la segunda parte del campeonato ecuatoriano.

Christian Cueva suma dos goles y dos asistencias con Emelec.
Christian Cueva es promesa de campaña en Sport Boys

En la prensa de peruana, el exjugador Carlos Galván reveló que una de la promesa de campaña de uno de los candidatos a la presidencia de Sport Boys quiere a Christian Cueva.

"Me dijeron que, si el que se postuló, Carlos Dávila, gana, como entrenador, va a traer a Pablo Bengoechea y como jugador estrella llegaría Christian Cueva", cerró el exfutbolista.

Cueva llegó a Emelec a mitad de temporada como agente libre y fue el fichaje estrella de Jorge Guzmán.

