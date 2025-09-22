Christian Cueva salió de Ecuador y un equipo peruano promete su fichaje

Christian Cueva salió de Ecuador antes de la penúltima fecha de la LigaPro y viajó a Perú, después de sufrir una lesión en el Clásico del Astillero y no poder jugar los últimos partidos de la fase inicial con Emelec.

El volante sufrió de una "lesión miofacial el músculo recto anterior del cuádriceps en su pierna derecha" y no podrá jugar en lo restante de la fase inicial por la sanción de dos partidos.

Sin embargo, el peruano quiere llegar en sus mejores condiciones al segundo hexagonal, por lo que Guillermo Duró señaló que “el jugador se encuentra en su país, decidió atender sus molestias con sus médicos de confianza”, explicó.

El entrenador argentino reconoció que ese es el único motivo para el viaje de Cueva y volverá a Ecuador para disputar la segunda parte del campeonato ecuatoriano.