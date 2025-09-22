Fútbol Nacional
Guillermo Duró: “Hicimos todos los esfuerzos para llegar al primer hexagonal, pero jugaremos el segundo"

Emelec goleó 4-0 a El nacional por la fecha 29 de la LigaPro

   
  • Guillermo Duró: “Hicimos todos los esfuerzos para llegar al primer hexagonal, pero jugaremos el segundo
    El entrenador de Emelec, Guillermo Duró, en el partido ante El Nacional por la fecha 29 de la LigaPro( API )
El entrenador de Emelec, Guillermo Duró, se pronunció tras la contundente victoria 4-0 sobre El Nacional y lamentó no haber podido clasificar al hexagonal principal de la LigaPro.

“Hicimos todos los esfuerzos para llegar al primer hexagonal, pero matemáticamente ya está definido que iremos al segundo”, declaró el técnico argentino en rueda de prensa.

Duró también recalcó la importancia de los objetivos restantes: “Tenemos muy presente la Copa Ecuador como nuestra principal meta, sin descuidar el segundo hexagonal”.

Sobre el triunfo ante El Nacional, señaló: “Era un partido correspondiente al segundo hexagonal, nos servía para marcar diferencia y seguir planificando. Agradezco al plantel por el compromiso, especialmente a Álex González, que atravesaba una situación particular”.

Finalmente, fue claro sobre lo que viene para el equipo: “Vamos a pelear por lo que queda, como sea, pero vamos a pelear. No queda otra”.

Emelec cerrará su participación en la fase regular del campeonato ecuatoriano ante Orense SC, en el estadio Nueve de Mayo de Machala.

Posteriormente, el miércoles 1 de octubre disputará los octavos de final de la Copa Ecuador frente a Leones del Norte, equipo que milita en la Serie B.

