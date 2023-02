César Farías: "Tres empresarios me llamaron para ir a la selección ecuatoriana"

César Farías, director técnico de Aucas, conversó con Directv donde reveló haber recibido distintas llamadas para que sea el director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol.

Según el estratega venezolano, rechazó la oferta apenas recibió la oferta, debido a que no compartió la forma en que fueron comunicados.

“A mí, tres empresarios de fútbol me llamaron para decirme para ir a la selección ecuatoriana y les dije que muchas gracias pero no, porque yo no creo que esos sean los caminos, yo no le voy a quedar debiendo favores a nadie, que después tenga que traer o poner a un jugador, yo no me manejo así y creo que las selecciones no se manejan así”.

Sobre su situación actual en Aucas, Farías dijo: "mi contrato es de hombre, yo tengo una responsabilidad con Danny Walker porque ha sido un caballero y un gran dirigente conmigo. Yo no me voy a ir de Aucas".

Farías llegó a mediados del 2022 a las filas del 'Papá' que fueron suficientes para concretar su primer y único título nacional.