Víctor Figueroa: "Me habría gustado que me digan en la cara que no iba a seguir"

Víctor Figueroa, se refirió a su futuro deportivo, luego de confirmarse su salida de Aucas como campeón nacional, el mediocampista 'creativo' de 39 años reveló el desenlace en las filas del 'Papá'.

"Obviamente que uno, al ser jugador de fútbol, debe ser consciente de que estas cosas pueden pasar. Tengo una edad muy avanzada para el fútbol, pero me siento bien y tenía la ilusión de seguir con Aucas. Hicimos el intento de quedarnos hasta el último momento, pero uno debe aceptar con hombría las decisiones", empezó hablando.

"Queda la tranquilidad de haber alcanzado el objetivo de ser campeón, que es para lo que vine", agregó.

"No sé bien qué pasó en el medio, me enteré por mi representante que no era parte del proyecto. Una decisión que a uno y a mi familia nos sorprendió porque teníamos también un proyecto familiar con mi hija, quería jugar la Copa Libertadores. Ya ha pasado el tiempo, después de un mes hablé con Danny Walker y con César Farías, y les dije que me habría gustado que me digan en la cara que no iba a seguir. No se pudo, pero tengo una muy buena relación con ellos", continuó.

Sobre su relación con el entrenador César Farías, Figueroa contó: "Con César siempre hemos conversado en medio de todo, hablamos de cómo mejorar para conseguir el campeonato, salimos a comer algunas veces. Me ha tocado jugar en posiciones en las que yo no jugaba y con mis 39 años me costaba, pero eso habla bien de uno. Aporté desde donde me tocó, así que me quedo tranquilo con eso. Entregué todo por el campeonato y gracias a Dios se dio".

"Ya tengo 39 años y trato de prepararme de la mejor manera. Ahora creo que debo probarme a mi mismo, desafiarme si me sale alguna oportunidad de algún equipo por acá. Me estoy preparando solo, por mi cuenta. Quiero estar listo por si me toca escuchar alguna otra oferta", interiorizó el enganche argentino.

"Hablo con mi representante constantemente, me dijo que hay algunos sondeos de equipos de Quito y de Argentina también. Está el club del que salí, que está en la B Nacional y esperan mi vuelta, pero me gustaría seguir en Ecuador por un tema familia; mi hija se gradúa en junio", culminó.