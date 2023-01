"Me hubiese gustado que me lo digan en la cara", dice Víctor Figueroa tras su salida de Aucas

La salida del argentino Víctor Figueroa de Sociedad Deportiva Aucas luego de ser uno de los máximos exponentes del equipo capitalino en la consecución del primer título en su historia (LigaPro 2022) fue uno de los acontecimientos que llamó mucho la atención de cara al armado del plantel para el 2023.

El ofensivo gaucho rompió el silencio y se refirió al respecto en una entrevista con ESPN Ecuador, donde aseveró que le habría gustado que se lo comuniquen 'en la cara'.

"Uno al ser jugador de fútbol tiene que ser consciente que estas cosas pueden pasar. Yo tengo una edad muy avanzada en el fútbol, pero me siento bien, quiero seguir jugando", apuntó el mediocentro con pasado en Newell's Old Boys de su país.

El 'Negro' tenía la 'ilusión' de seguir vistiendo la camiseta del equipo expetrolero.

"Hasta el último momento hicimos el intento para quedarnos, pero son decisiones que el club y el entrenador han tomado. Uno tiene que aceptarlas como hombre y quedarse con la tranquilidad que se dejó todo por conseguir el objetivo de ser campeón, que fue el propósito con el que llegué a Aucas y que al final se pudo conseguir", indicó.

A su vez, mencionó que se enteró por su representante que ya no iba a ser tomado en cuenta para el 2023, lo cual no cayó bien en el futbolista. "No sé bien lo que pasó en el medio. Me enteré por mi representante (Rodrigo Abadie) de que no iba a continuar, que no era parte del proyecto futbolístico. Una decisión que nos sorprendió", declaró.

Figueroa le agradeció al presidente de la institución Danny Walker y a DT venezolano César Farías por los momentos vividos en el cuadro oriental, aunque precisó que le hubiera gustado más frontalidad al momento de comunicarle que ya no iba a seguir.