¿Por qué Jorge Fossati no fue DT de Ecuador?

El director técnico uruguayo Jorge Fossati reveló recientemente que pudo convertirse en seleccionador de la selección absoluta de Ecuador en el 2015, antes de la designación de Gustavo Quinteros. Incluso, Fossati mencionó que mantuvo una reunión con gente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) pero que por posibles desacuerdos que iban a existir rechazó la oferta.

"En esa reunión que tuvimos hablamos de muchas cosas. Había un tema que desde el principio yo no aceptaba; y me dijeron: 'profe, yo no soy así'. Yo le dije que se acuerde de esa vez en tal fecha, en otra... pero también conozco de la vida de la Selección", arrancó diciendo el extécnico de Liga de Quito en entrevista con El Canal del Fútbol.

¿César Farías seguirá en Aucas para la próxima temporada?

Barcelona SC define su presupuesto 2023 en $9,6 millones de dólares