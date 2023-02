Célico niega crítica sobre Gareca, a pesar de su entrevista con Ecuavisa

Jorge Célico, director técnico argentino con pasado en la selección ecuatoriana de fútbol, ha tomado un giro en su opinión, luego de que negara su crítica sobre Ricardo Gareca, posible candidato a dirigir a Ecuador.

"Gareca fue mundialista por el reclamo en su momento en las eliminatorias a Rusia 2018, sino quedaba fuera Perú, además, tuvo un proyecto largo y no pudo clasificar al Mundial 2022. La FEF Tiene que apuntar a alguien mejor que Gustavo Alfaro, la hoja de vida de Alfaro es mucho más importante que la de Gareca. Yo creo que Ecuador debe apuntar a un entrenador de otro nivel", dijo Célico a ecuavisa.com el pasado 19 de enero del 2023, luego de ser consultado sobre la posible llegada del 'Tigre' al país.

Jorge Célico sobre Gareca: "Creo que se vende mucho humo en esto... Ecuador debe apuntar a un entrenador de otro nivel"

12 días después de esa entrevista, Célico conversó con Directv Sports, donde dio marcha atrás a sus propias palabras y reculó: "Yo no dije eso, yo no lo critiqué (a Gareca), ustedes como periodistas buscan títulos (reportajes), pero no dije eso exactamente... yo dije que había que tomarse el tiempo suficiente (de elegir DT) porque hoy Ecuador tiene una buena base de jugadores, cualquiera que venga tiene 30-40 jugadores seleccionables, ya están detectados, ya tienen partidos, y ver alguien en función de un proyecto también, no me parece que la selección de Ecuador necesite que el resultado sea inmediato", respondió Célico.

Profundizando, Célico se refirió personalmente a Ricardo Gareca, "Yo no lo conozco a Gareca, cuando se hace el análisis de un entrenador, no solamente se puede realizar el resultado del entrenador, creo que hay que profundizar más, ver su trabajo, su ideología, no tengo nada con Gareca, pero tampoco sé como trabaja".