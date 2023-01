Célico: "Barcelona tiene buenos juveniles, pero si delante de ellos tienen a 'fulano' que lo trajiste por dinero o porque lo mete un empresario, tu patrimonio queda fuera"

Jorge Célico, exdirector técnico de Barcelona SC y la selección sub 20 de Ecuador, habló con ecuavisa.com sobre distintos temas, entre ellos la ausencia de un jugador 'amarillo' en la 'Mini Tri' que debuta este viernes 20 de enero en el Sudamericano juvenil, que llega como vigente campeón.

Cabe recordar que la lista de 23 convocados por Ecuador para el sudamericano, el técnico Jimmy Bran, no llamó a ningún jugador que pertenezca al club 'canario'.

Para Célico, el club guayaquileño sí tiene material para ser considerado en selecciones juveniles, pero señala que no tienen minutos de juego, debido a que se prefiere utilizar jugadores de mayor experiencia.

Jorge Célico sobre Gareca: "Creo que se vende mucho humo en esto... Ecuador debe apuntar a un entrenador de otro nivel"

Aquí parte de la entrevista:

¿Por qué Barcelona SC no llevó un jugador al Mundial sub 20? El presidente del club, Carlos Alfaro Moreno se quejó semanas atrás en radio Diblu, que estaba en desacuerdo con el técnico, Jimmy Bran, de no convocar a ningun jugador 'canario' para el Sudamericano.

Hay una cantidad importante de factores, primero creo que Barcelona SC debería reimplantarse esto, y darle espacio a sus jóvenes.

El futbolista crece compitiendo, sino lo tienes que mandar a otro club, compite, se hace figura y luego te toca recomprarlo por más, hay muchos casos.

El juvenil necesita espacio y tiempo, pero BSC no lo hace, no sé por qué, Alfaro Moreno es un hombre que tiene visión en las juveniles, el tiempo que yo estuve, hablamos mucho de ese tema, yo hice debutar cinco jugadores, quería para este año (si seguía en este club), quería ya dejarlos y no traer refuerzos, caso Isaac Delgado, es un chico que tiene que jugar, y si no lo hace, es preferible que vaya a otro club, porque si no juega, y le traen a uno, otro, todo por quedar bien con la gente, no sé por qué, porque termina el rendimiento siendo muy similar, tipo Delgado con Nixon Molina.

¿Cree que habrá espacio para juveniles en BSC 2023?

No lo sé, y no lo creo realmente.

La formación no va de la mano de resultado, por un lado va la formación y del otro el resultado, ¿en qué momento se encuentran? a mediano o largo plazo. Los equipos grandes no te lo permiten, es una pena, dejar 20 partidos para un jugador que pueda desarrollarse y sea la figura de ese equipo.

¿BSC tiene buenos juveniles?

Barcelona SC tiene buenos juveniles

¿Por qué no están en la sub 20?

Te puedo hablar del chico Allen Obando, está en la sub 17, tiene todos los conceptos de ser un gran jugador, cabecea muy bien, tiene olfato goleador, es formidable, tiene gol, encara, velocidad, entre otras cosas que lo deben poner en primera, pero si delante de él tiene a 'fulano', 'sutano', 'mengano' que los trajiste por tanto dinero o porque lo mete un empresario, tu patrimonio queda fuera, en eso, BSC se tiene que sincerar como institución, por eso digo, que Barcelona sí tiene buenos juveniles pero no los pone.