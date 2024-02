Carlos Tenorio, sobre el límite de edad en la Serie B: Es un despropósito lo que aprobaron y no lo vamos a permitir

La Liga Pro Serie B tendrá un gran cambio para las siguientes temporadas, después de que el Consejo de Presidentes aprobó poner un límite de edad, con algunas excepciones, en esa categoría.

En el 2025, la Serie B será sub 25, con 7 mayores de edad. Al año siguiente, los jugadores serán sub 24 y 6 pasados de edad. Finalmente, en el 2027, queda con jugadores sub 23 y cinco pasados de edad.

Esta decisión ha sido bastante criticada por el presidente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE), Carlos Tenorio, pues considera que va a ser un perjuicio para los jugadores ecuatorianos.

Lea más: Preolímpico sub 23: Javier Mascherano criticó el arbitraje del ecuatoriano Augusto Aragón en el Argentina vs. Venezuela

"Ya se aprobó por los dirigentes (límite de edad en la Serie B), al siguiente día ya recibí llamadas de muchos jugadores con preocupación porque no tendrán espacio. Es un despropósito lo que aprobaron y no lo vamos a permitir", contó Tenorio en la radio Mundo Deportivo.