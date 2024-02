Liga Pro: Serie B no tendrá descensos este 2024 y se cambia el formato para el 2025, 2026 y 2027

La Liga Pro Serie B va a vivir una temporada de transición en este 2024, porque durante el Consejo de Presidentes decidió resolver que la competición cambie de formato para las próximas temporadas, y se eliminen los descensos para este año.

El presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Loor, explicó a los medios de comunicación el cambio de este formato para las temporadas 2024, 2025, 2026 y 2027.

“La Serie B se modificará para el 2025. Este año 2024 se jugará igual, pero no habrá descensos. El 2025 se jugará con 12 equipos, y será Sub 25 con 7 jugadores pasados de esa categoría, ya sean extranjeros o ecuatorianos”, explicó la máxima autoridad del torneo nacional.

Por lo que para el 2025 se aumentará dos equipos más a la competición, en la actualidad solamente la disputan 10 clubes.

Lea más: El inicio de Liga Pro se aplaza, comenzará el 1 de marzo

No obstante, la modificación no se queda ahí, pues Loor agregó que “el 2026 se jugará Sub 24 con 6 jugadores pasados. Y el 2027 será Sub 23 con 5 pasados de esa edad, ya sean extranjeros o ecuatorianos”.

Sin importar la modificación de los ascensos de Segunda a Serie B y de la B a Serie A sí se van a mantener en los próximos años.