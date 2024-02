Fútbol Nacional Carlos Tenorio y Miguel Ángel Loor discuten por el límite de edad para los jugadores de la Serie B a partir del 2025

La Serie B será sub 25, con 7 pasados de edad. Al año siguiente, los jugadores serán sub 24 y 6 pasados de edad, para llegar al 2027 con jugadores sub 23 y cinco pasados de edad, esta regla ha provocado la crítica de Carlos Tenorio, presidente de la AFE.