Liga Pro asegura que no se expondría a una demanda por discriminación laboral a pesar del cambio de edad en la Serie B

Por la noche de ayer, Miguel Ángel Loor, presidente de Liga Pro EC, habló en exclusiva para Estadio Play sobre los cambios realizados en la Serie B para la próxima temporada que regirá con una nueva regla: prioridad a jugadores sub 25, mientras que para el 2026 será sub 24 y finalmente el 2027 será sub 23.

El próximo año los futbolistas que pasen esa edad, tendrán únicamente 7 cupos para ser integrantes de clubes de la B, mientras que en el 2026 y 2027 serán 6 y 5 cupos respectivamente.

Ante eso, se consultó a Loor si esta limitante podría exponer a la Liga Pro a una demanda colectiva por los jugadores mayores a la regla impuesta, con el argumento de discriminación laboral.

Loor rechazó: "No, en lo absoluto, es como que uno se ponga bravo porque puede haber 4 programas deportivos, gáneselo, sea mejor. En ese programa si hay 6 personas, pues gánate uno de esos espacios para poder ser tomado en cuenta".

Sin embargo, para el abogado especializado en derecho constitucional, León Roldós Icaza, el caso daría paso a una demanda: "sí, habría paso a una acción de protección en contra de Liga Pro por este asunto (Serie B".

Profundizando, Roldós explica: "en efecto, se les perjudica (a los jugadores) su derecho al trabajo pues se los discrimina por edad".

Pero no todo termina ahí, ya que por ejemplo ¿Qué pasaría con los clubes que mantienen contratos a varios años con jugadores que pasan la regla de la edad?

Según Loor el proceso: "pasa lo que pasa cuando tiene que finiquitar un contrato, te pagan y te vas".

Por su parte, Roldós cree que los clubes al verse obligados a finiquitar contratos, tendrían que terminarlos de manera masiva: "ya que al no poder inscribirlos, seguramente habrá cientos de demandas laborales por ese hecho a los clubes, jurídicamente, ese cambio de formato, será un desastre".

Loor pondera el espíritu de la decisión tomada con la venia de la Liga Pro: "Si tú eres un jugador mayor de 25 años, deberías ser lo suficientemente bueno para jugar en Serie A. Después hay otro paso, si no eres suficientemente bueno para Serie A, tienes la oportunidad para ser uno de los 7 mejores de un club de Serie B. Y si ahí no eres bueno, pues tienes la Segunda Categoría. Para mí es competencia de calidad, eso queremos en un futuro, mejorar al fútbol.