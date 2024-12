Carlos Alfaro Moreno calificó de “vergüenza histórica” el presente de Emelec

Emelec vive momentos inestables, tras la salida de cuarto jugadores para la siguiente temporada, por ello el expresidente de Barcelona SC, Carlos Alfaro Moreno, habló de su clásico rival.

El exdirectivo de los toreros señaló el trágico momento que vive el bombillo, a lo que agregó que se encuentra preocupado para el 2025.

"Lo que está sucediendo en Emelec es lamentable y terrible. Sinceramente, me preocupa y no sé cómo van a continuar, porque no pueden contratar por la falta de dinero”, señaló el argentino.

Alfaro se refirió a las primeras declaraciones del actual presidente de Emelec, César Avilés, y dijo que es terrible, pues “no está para nada alineado a lo que representa y la historia de los azules”, mencionó.