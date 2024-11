El presidente del Club Sport Emelec, César Avilés, no se guardó nada, rompió el silencio y habló sobre la crítica situación que atraviesa el conjunto eléctrico.

Los problemas económicos, sanciones de parte de FIFA y Federación Ecuatoriana de Fútbol, protestas de jugadores, son algunos de los problemas que presentó Emelec en esta temporada, una de las peores de su historia.

Avilés reveló quién fue el principal responsable de que Emelec no pueda fichar jugadores para la próxima temporada.

“Enrique Peña no tiene calidad moral para decirle nada a nadie. Él es el directo responsable de que Emelec no pueda contratar el próximo año”, dijo Avilés en diálogo con Fútbol Diversión.

“Él (Peña) inscribió dos chicos de formativas cuando sabía perfectamente bien que no lo podía hacer”, agregó.

“Por ahí escuché que se quieren ir 10 o 20... eso es totalmente falso. Les pueden preguntar a los jugadores, que están muy cómodos”, añadió.

“Lo conversé yo personalmente, con cada uno de ellos. No me van a dejar mentir, les pregunté si se sienten bien en Emelec a pesar de todo y la respuesta fue sí”, comentó.

Sobre las elecciones en el club: "Yo no puedo salir a la loca y decir hasta aquí llegamos, los estatutos del club no me lo permiten. Yo no puedo llamar a elecciones, el estatuto no contempla eso".

"Mañana tendremos una sesión del directorio y vamos a aclarar la gestión, aunque yo solo tengo un mes", concluyó.