Carlos Alberto Juárez rompió el silencio, tras ser parte del directorio de Emelec

El exjugador de Emelec, Carlos Alberto Juárez, rompió el silencio, tras ser el nuevo miembro del actual directorio del bombillo, que preside César Avilés.

“Me propusieron que me una al directorio y les dije que sí. Yo soy azul y la gente se tiene que dar cuenta, si yo hubiese aceptado cuando estaba todo bien, somos todos fenómenos, pero cuando las cosas están mal, quién pone el pecho y quién da la cara, se esconden todos”, dijo en una entrevista en Radio Visión.

“Yo voy a ayudar, no digo que mañana Emelec va a salir campeón del mundo o de la Libertadores, pero esto se levanta porque es un juego, esto no es una ciencia, es un juego” añadió.

“Poner la cara, apoyar. Escucho muchas personas que me dicen ‘justo ahora te vas a meter’, pero me gustan estos retos, no me escondo. Voy a estar ahí, estaré más cerca del club”, agregó.

Los problemas económicos, sanciones de parte de FIFA y Federación Ecuatoriana de Fútbol, protestas de jugadores, son algunos de los problemas que presentó Emelec en esta temporada, una de las peores de su historia.

Además, se despidió de 2024 con una derrota ante Libertad en Loja. El conjunto eléctrico terminó en el último lugar de la tabla de posiciones de la segunda etapa del torneo local.