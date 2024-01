Este viernes 19 de enero, se debe llevar a cabo la audiencia en la Unidad Judicial del Cuartel Modelo de Guayaquil, donde el juez determinará si la dirigencia comandada por Antonio Álvarez cumple todos los requisitos para ser inscrito por el Ministerio del Deporte.

El socio de Barcelona SC, Carlos Nahón, presentó el pasado 3 de enero una acción de protección con medidas cautelares, después de que el Ministerio del Deporte no aceptó el directorio encabezado por Álvarez, tras tener nueve observaciones en los documentos que entregó para su legalización.

Esto permitió que la dirigencia de Barcelona pueda contratar jugadores y armar la planificación para esta nueva temporada. Sin embargo, el exabagodado del cuadro canario, Gerson Haro, escribió a su cuenta de X que esta audiencia podría no desarrollarse este viernes.

"Siguen pisoteando la institucionalidad de BSC. Mañana no se dará la audiencia del MD. El abogado Pedro Merchán, que presentó uno de los amicus curiae en favor del candidato Alvarez y su lista, recusó al juez que conocía la AP. Es más que seguro que la audiencia no se dé mañana. Más argucias y dilataciones. Ya no saben qué más hacer", escribió el jurista.

Pedro Merchán consta como socio de Emelec y de momento no se conoce cuál es su interés en intervenir en el proceso de Barcelona.

Hasta el momento, Antonio Álvarez continúa como presidente de Barcelona SC, después de que el Tribunal Electoral lo posesionara.