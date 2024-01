Registro de Barcelona: la audiencia se aplazó para el 19 de enero y Andrés Guschmer lo califica de hecho vergonzoso

La audiencia en la que un juez de Guayaquil debía resolver una acción de protección planteada por el socio de Barceona SC , Carlos Nahón, para que ordenar al Ministerio del Deporte a incribir el directorio de Antonio Álvarez no se concretó este viernes, 12 de enero, y se pospuso para el próximo viernes 19.

Annotio Álvarez fue posesionado como presidene de Barcelona el 13 de diciembre de 2023, pero hasta ahora no está registrado en el Ministerio del Deporte.

Annotio Álvarez fue posesionado como presidene de Barcelona el 13 de diciembre de 2023, pero hasta ahora no está registrado en el Ministerio del Deporte. ( )

"Hoy en la mañana, de manera sorpresiva y vergonzosa, la audiencia queda postergada, jugando de una manera muy delicada con el momento que está pasando Barcelona", dijo Guschmer.

Es que si hoy el juez no resolvía a favor del club, el Ministerio del Deporte debía notificar que Barcelona quedaba en acefalía al no registrarse el directorio de Álvarez por el incumplimiento de algunos requisitos, entre ellos, el no haber celerado una asamblea de elecciones, aun cuando era la única lista oficialmente calificada.