Exfuncionario del Ministerio del Deporte niega que presionó a abogados de Barcelona SC como dijo Raúl Chávez

El ahora exdirector de Asuntos Deportivos del Ministerio del Deporte, Julio Andrés Escobar se ha pronunciado sobre su salida de la entidad pública, dando además su versión sobre las supuestas llamadas realizadas a los abogados de Barcelona SC en estado etílico para presionarlos en el tema de su inscripción.

En una carta enviada al ministro Andrés Guschmer y a la cual Ecuavisa tuvo acceso directo, Escobar señala lo siguiente: "En información de conocimiento público, en declaraciones por parte de un Concejal de la ciudad de Guayaquil, se me ha mencionado que he ejecutado llamadas a abogados del Barcelona SC, en relación a su regristo de directorio, lo cual carece de veracidad, por cuanto en ningún momento he realizado dichas llamadas como señalan.

En este sentido desconozco de grabaciones que se hayan dado sin permiso a nadie para grabar dichas llamadas o conversaciones, demostrando una franca violación a mi intimidad".

Lea:Naranja Mekánica FC, el equipo que habría financiado Leandro Norero

Escobar además apunta: "En ningún momento y bajo ningún concepto he ejercido presión alguna ni mucho menos las insinuaciones que se señalan, menos aún cuando como he señalado no he tenido contacto con abogados o personeros del Barcelona".

Tras estas palabras, Escobar cierra insistiendo que son "mal fundadas acusaciones", para finalmente presentar su renuncia irrevocable del cargo en el Ministerio del Deporte.

Cabe recordar que el directorio de Antonio Alvarez había recibido varias observaciones que impedían su registro por parte del Ministerio del Deporte, pero una acción judicial ordena a la entidad pública abstenerse de restringir las actividades de los dirigentes hasta que se resuelva una acción de protección en una audiencia que fu fijada para el 12 de enero.