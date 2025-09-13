Fútbol Nacional
13 sep 2025 , 18:49

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Ecuabet, tras la victoria de Orense al Mushuc Runa

Este sábado 13 de septiembre se disputaron tres partidos de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim que confirmó el primer equipo que jugará el hexagonal del descenso.

   
    Mushuc Runa, con Bruno Caicedo como figura, venció 3-1 al Mushuc Runa.
La jornada 28 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim de este sábado 13 de septiembre llegó a su final con emocionantes encuentros que dejan abiertas las puertas a varios equipos a ingresar al hexagonal final.

El primer encuentro en disputarse fue el enfrentamiento entre Independiente y Vinotinto, con dos realidades diferentes entre ambos clubes.

Los rayados se llevaron el triunfo por 3-1, después de empezar el partido perdiendo y pudieron remontar de la mano de Claudio Spinelli.

Lea más: (VIDEO) Así fue el golazo de Moisés Caicedo en el empate del Chelsea en la Premier League

Posteriormente, la Universidad Católica igualó 1-1 con Delfín, pero no le sirvió a ninguno de los equipos, ya que los dos pueden perder puestos en la tabla de posiciones.​​​​​​

Independiente del Valle se impuso por 3-1 al Vinotinto
Independiente del Valle se impuso por 3-1 al Vinotinto ( API )

Finalmente, la jornada se cerró con el triunfo 3-1 de Orense ante Mushuc Runa, en Machala.

Lea más: Clásico del Astillero: Fecha, hora y dónde ver Emelec vs. Barcelona SC por la Liga Ecuabet

Con este resultado, los machaleños se meten en puestos del hexagonal final, a falta de dos fechas; mientras que el ponchito deberá jugar el cuadrangular del descenso.

Este domingo 14 de septiembre se disputará el Clásico del Astillero, entre Emelec vs. Barcelona SC, a las 17:00.​​​​

