Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Ecuabet, tras la victoria de Orense al Mushuc Runa

La jornada 28 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim de este sábado 13 de septiembre llegó a su final con emocionantes encuentros que dejan abiertas las puertas a varios equipos a ingresar al hexagonal final.

El primer encuentro en disputarse fue el enfrentamiento entre Independiente y Vinotinto, con dos realidades diferentes entre ambos clubes.

Los rayados se llevaron el triunfo por 3-1, después de empezar el partido perdiendo y pudieron remontar de la mano de Claudio Spinelli.

Posteriormente, la Universidad Católica igualó 1-1 con Delfín, pero no le sirvió a ninguno de los equipos, ya que los dos pueden perder puestos en la tabla de posiciones.​​​​​​