Antonio Álvarez, sobre la inscripción del Ministerio del Deporte: “Es cuestión de que se sienten unas horas, lo revisen y nos inscriban”

“Ya tienen siete días hábiles, es cuestión de que se sienten unas horas, lo revisen que esté todo ok y nos inscriban ”, indicó el representante de Barcelona SC.

La cartera del Estado aún no ha hecho oficial la victoria de la lista de Álvarez para registrarla en el sistema y confirmar que no existan inconvenientes , tal como sucedió la última vez que quisieron inscribir a Antonio como presidente.

El pasado 25 de mayo, los socios de Barcelona SC eligieron a Antonio Álvarez como nuevo presidente del club para el período 2024-2028, pero aún no pueden trabajar de manera oficial, ya que no han sido inscritos por el Ministerio del Deporte.

Días atrás, desde el Ministerio indicaron que necesitan que la Federación Ecuatoriana de Fútbol les pase un documento para poder seguir con el proceso.

Hasta que Antonio Álvarez y su directiva no sean inscritos por el Ministerio del Deporte, no van a poder tomar cargo del club y tomar las decisiones empresariales en la institución; sin embargo, deportivamente no afecta, ya que el último mercado de fichajes lo armaron sin un presidente electo.

El pasado 13 de diciembre del 2023, Álvarez había sido posesionado por el Tribunal Electoral de Barcelona SC como nuevo presidente, pero luego el Ministerio del Deporte rechazó la inscripción por tener varias inconsistencias; no obstante, ahora debería ocurrir todo sin problemas.