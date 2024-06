Antonio Álvarez se queja del Ministerio del Deporte porque aún no registra su directiva

El presidente electo de Barcelona SC, Antonio Álvarez, reveló que el Ministerio del Deporte no ha emitido respuesta a la institución a amarilla, lo que perjudica al club en varios sentidos al no estar inscritos legalmente a pesar de que Álvarez fue elegido como presidente en las recientes elecciones.

"No hemos recibido respuesta del Ministerio del Deporte. Ellos le ven la quinta pata al gato y manejan todo con prosa. Barcelona ya está muerto, hay que ver si se lo puede revivir.", reveló Antonio Álvarez.

"No podemos operar en salidas y llegadas de jugadores porque todavía no estamos inscritos. Las entidades bancarias no nos ven como una institución seria porque el Ministerio está rascándose la barriga", aseguró el presidente electo de Barcelona, alegando que perjudica mucho su relación incluso con los patrocinadores.

Por otro lado, se refirió al proceso de preparación que tendrá Barcelona SC de cara a la segunda etapa, asegurando que los Toreros tendrán dos partidos amistosos en Estados Unidos y que sus rivales pueden ser equipos peruanos.

"Vamos a jugar dos partidos amistosos en Estados Unidos, uno a finales de junio y otro a principios de julio, luego regresamos porque la pretemporada será en Guayaquil. Los amistosos podrían ser contra equipos peruanos.", señaló Antonio Álvarez.

Con esto, confirma que Barcelona SC realizará la pretemporada aquí en Guayaquil, tal como lo había anunciado el DT Ariel Holan, esto a raíz de su preparación previa al partido contra Bragantino en los playoffs de Copa Sudamericana.