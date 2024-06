La economía de los clubes no puede seguir a la deriva

La Liga Profesional de Fútbol del Ecuador, establecida el 20 de abril de 2018 con el respaldo de todos los clubes profesionales del país, firmó un contrato de 10 años con GolTV, la empresa del uruguayo Paco Casal, que está por finalizar antes de tiempo.

El acuerdo de los derechos de televisión del fútbol ecuatoriano estipulaba un pago base de USD 314 millones durante la década de vigencia, con una proyección adicional de USD 265 millones en excedentes, los cuales nunca se materializaron.

En un inicio, los clubes, bajo el liderazgo del presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Loor, esperaban recibir unos 30 millones de dólares por temporada, sin contar los posibles ingresos adicionales.

Sin embargo, este sueño se desmoronó cuando GolTV comenzó a retrasarse con los pagos debido a la pandemia del Covid-19.

Para octubre de 2021, la situación se había vuelto crítica, con una deuda acumulada de más de siete meses, equivalente a unos 14 millones de dólares.

Ante esta situación, varios equipos de Serie A y B comenzaron a considerar la posibilidad de romper el contrato, ya que, en algunos casos, los pagos de GolTV representan entre el 70% y el 95% de su presupuesto anual.

Loor defendía entonces la vigencia del contrato y les pedía pacienca; que era mejor esperar el pago de lo atrasado que romper el contrato por imcumplimiento, decía.

GolTV intentó aliviar la tensión comprometiéndose a abonar entre 4 y 6 millones de dólares como parte de lo que debía del 2021, pero la deuda continuó creciendo.

En febrero de 2022, la empresa de Casal propuso un plan para saldar la deuda en cinco cuotas no consecutivas con un plazo fijo, cada una de aproximadamente 3 millones de dólares.

El primer pago se programó para finales de marzo de 2022 y el último para junio de 2023. Sin embargo, GolTV no cumplió con su promesa y, para septiembre de 2022 la tensión aumentaba; 24 de los 26 equipos enviaron una carta a la Liga Pro y su presidente Loor exigiendo una solución definitiva que, hasta la fecha, no ha llegado.

"La economía de los clubes no puede seguir a la deriva, a la espera de la voluntad de GolTV", afirmaba la carta de los presidentes dirigida a Loor, y eso se mantiene hasta hoy, que se reúne el Consejo de Presidentes para decidir si rompen el contrato o siguen esperando.

Durante 2023 y lo que va de 2024, la situación se ha vuelto insostenible. GolTV no ha cumplido con sus compromisos de pago, y varios dirigentes, incluyendo los de Liga de Quito, Independiente del Valle, Emelec, Mushuc Runa y Cumbayá, han confirmado retrasos de hasta ocho meses.

Ante esta realidad, Loor ha dicho que quizá ya es hora de quitarse de la cabeza esos USD 30 millones por temporada y la Liga Pro está explorando alternativas para sustituir a la cadena uruguaya, con interés de dos empresas internacionales y una nacional, aunque aún se desconoce la magnitud de sus ofertas.

GolTV se encuentra acorralada, ya que las operadoras de televisión por cable decidieron no renovar sus contratos porque el valor que les cobra la empresa de Casal es muy alto para nuestro mercado, y los ingresos provenientes de ESPN y Star Plus no son suficientes.

En este contexto, Loor ya no puede defender lo indefendible.